Zoo-Förderverein Wie sich Ascherslebens Zoofreunde für mehr naturnahe Gehege und Artenschutz einsetzen
Ascherslebens Zoofreunde sind immer dabei, wenn es darum geht, den Tieren im Zoo ein naturnahes Zuhause zu schaffen oder sich für den Artenschutz einzusetzen. Was in diesem Jahr alles geplant ist.
26.02.2026, 16:15
Aschersleben/MZ - Das Bild gehört zu jedem neuen Jahr dazu: Wenn im Ascherslebener Zoo zum Neujahrsspaziergang geladen wird, werden die Gäste immer auch von dampfendem Glühwein, Kinderpunsch und lachenden Mitgliedern des Zoofördervereins begrüßt. Doch der traditionelle Punschempfang ist nicht alles, was die 126 Vereinsmitglieder – ohne die der Zoo wohl nicht das wäre, was er heute ist – auf die Beine stellen.