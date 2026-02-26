Ascherslebens Zoofreunde sind immer dabei, wenn es darum geht, den Tieren im Zoo ein naturnahes Zuhause zu schaffen oder sich für den Artenschutz einzusetzen. Was in diesem Jahr alles geplant ist.

Wie sich Ascherslebens Zoofreunde für mehr naturnahe Gehege und Artenschutz einsetzen

Gerhard Müller und seine Mitstreiter vom Förderverein „Zoofreunde Aschersleben“ unterstützen die Einrichtung, wo es geht.

Aschersleben/MZ - Das Bild gehört zu jedem neuen Jahr dazu: Wenn im Ascherslebener Zoo zum Neujahrsspaziergang geladen wird, werden die Gäste immer auch von dampfendem Glühwein, Kinderpunsch und lachenden Mitgliedern des Zoofördervereins begrüßt. Doch der traditionelle Punschempfang ist nicht alles, was die 126 Vereinsmitglieder – ohne die der Zoo wohl nicht das wäre, was er heute ist – auf die Beine stellen.