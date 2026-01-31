weather wolkig
  4. Bauprojekt in Aschersleben: „Wie ein Nachhausekommen“: Mieter an der Ascherslebener Hinterbreite bekommen ihre neuen Schlüssel

Die ersten Mieter der Hinterbreite 5 bis 7 in Aschersleben haben am Freitag ihre Wohnungsschlüssel erhalten. Der AGW gelingt mit dem Sieben-Millionen-Euro-Projekt ein ansehnlicher Lückenschluss.

Von Regine Lotzmann 31.01.2026, 10:30
Die neuen Mieter der Hinterbreite 5 bis 7 in Aschersleben werden zur offiziellen Schlüsselübergabe auf dem verschneiten Innenhof begrüßt.
Aschersleben/MZ - „Es ist wie ein Nachhausekommen“, meint Christina Espig, als sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten am Freitagmorgen die Schlüssel für ihre neue Wohnung überreicht bekommt. Vor Jahrzehnten hatte die heute 77-Jährige schon einmal direkt am Ascherslebener Turm am Marsfeld gewohnt. Nun gehört sie zu den Mietern des neuerrichteten modernen Wohnquartiers an der Hinterbreite 5 bis 7, mit dem der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) mitten im Stadtzentrum ein bemerkenswerter Lückenschluss gelungen ist.