Die ersten Mieter der Hinterbreite 5 bis 7 in Aschersleben haben am Freitag ihre Wohnungsschlüssel erhalten. Der AGW gelingt mit dem Sieben-Millionen-Euro-Projekt ein ansehnlicher Lückenschluss.

„Wie ein Nachhausekommen“: Mieter an der Ascherslebener Hinterbreite bekommen ihre neuen Schlüssel

Die neuen Mieter der Hinterbreite 5 bis 7 in Aschersleben werden zur offiziellen Schlüsselübergabe auf dem verschneiten Innenhof begrüßt.

Aschersleben/MZ - „Es ist wie ein Nachhausekommen“, meint Christina Espig, als sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten am Freitagmorgen die Schlüssel für ihre neue Wohnung überreicht bekommt. Vor Jahrzehnten hatte die heute 77-Jährige schon einmal direkt am Ascherslebener Turm am Marsfeld gewohnt. Nun gehört sie zu den Mietern des neuerrichteten modernen Wohnquartiers an der Hinterbreite 5 bis 7, mit dem der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) mitten im Stadtzentrum ein bemerkenswerter Lückenschluss gelungen ist.