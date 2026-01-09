Detlef und Markus Stein stehen beispielhaft für gelebtes Ehrenamt im Salzlandkreis. Was das Vater-Sohn-Duo aus Cochstedt antreibt – und welche Ziele die beiden für die kommenden Jahre haben.

Cochstedt/Salzlandkreis/paw - „Er wuchs sicherlich zum Teil auf dem Cochstedter Sportplatz auf, die Begeisterung für den Fußball wurde ihm in die Wiege gelegt“, begann Helmut Lampe, Ehrenamtsbeauftragter des KFV Salzland, seine Laudatio für Markus Stein bei der Ehrungsveranstaltung. Kein Wunder, schließlich war Markus Stein nicht der Einzige mit diesem Nachnamen, der an diesem Tag ausgezeichnet werden sollte. Auch Vater Detlef gehörte zu den Geehrten.