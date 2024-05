Die Hoymerin Melanie Kranich befürchtet, dass große Bäume auf die historische Wassermühle stürzen könnten – und versucht Hilfe zu bekommen. Warum eine Lösung jedoch nicht in Sicht ist.

Werden große Bäume zur Gefahr für die alte Wassermühle in Hoym?

Hoym/MZ - Melanie Kranich hört sich verzweifelt an. Mehrere große Bäume stehen am Hoymer Mühlgraben und damit direkt an ihrer Grundstücksgrenze. „Die Wurzeln machen meine Ställe kaputt, große Äste fallen runter“, zeigt sie auf ein armdickes Exemplar, das gerade wieder auf ihr Grundstück gekracht ist. Oft hinterlassen die heruntergekommenen Äste Risse im Stalldach, durch die es dann durchregnet.