Wer tritt in den sechs Seeland-Ortsteilen zur Wahl der Ortschaftsräte an?

Seeland/MZ - Die Stadt Seeland besteht aus sechs Ortsteilen, in denen am 9. Juni nicht nur der Seeland-Stadtrat, sondern auch die Ortschaftsräte gewählt werden. Auffallend: Sogar in den kleineren Ortschaften konnten viele Bürger motiviert werden, die sich um die Geschicke ihrer Heimat kümmern möchten. Nur in Gatersleben reichen die Kandidaten nicht aus. Wer tritt in den einzelnen Orten zur Wahl an?

Friedrichsaue

Im kleinsten Seeland-Ortsteil gibt es vier Kandidaten für den Ortschaftsrat, in dem es drei Plätze gibt. Alle Bewerber gehören der neuen Wählergemeinschaft WG Frisch, einem Zusammenschluss mit Schadeleben, an.

WG Frisch: 1. Sarah Schmidt, 2. Dajana Jackisch, 3. Moritz Peilecke, 4. Lucas Müller

Schadeleben

Gleich acht Kandidaten aus drei unterschiedlichen Fraktionen wollen es in dem kleinen Seeland-Ort wissen, in dem es drei Plätze im Rat gibt.

CDU: 1. Daniel Berger

WG Frisch: 1. Alfred Malecki, 2. Sylvia Maier-Benecke, 3. Kevin Saalmann, 4. Beate Blaßfeld, 5. Andreas Lindau, 6. Matthias Brachvogel

Einzelbewerber: Ute Hildebrandt

Frose

Hier tritt vor allem die Wählervereinigung Froser Bürger an, die mit acht Kandidaten aufwartet. Dazu kommt ein Einzelbewerber. Platz ist für fünf Ortschaftsräte.

WFB: 1. Dieter Gleichner, 2. Thomas Senier, 3. Uwe Arendt, 4. Detlef Matysiak, 5. Sandra Strohkorb, 6. Tim Ackermann, 7. Jessica Bonk, 8. Sebastian Lehmann

Einzelbewerber: Norman Träger

Nachterstedt

Elf Bewerber aus zwei unterschiedlichen Gruppen – der CDU und der Unabhängigen Wählergemeinschaft – gibt es in diesem Ortsteil, in dem am Ende Platz für sechs Ortschaftsräte ist.

CDU: 1. Rainer Heuwold, 2. Paul Müller

UWG: 1. Andreas Hampe, 2. Uwe Bode, 3. Andreas Winter, 4. Christian Grossy, 5. Steffen Groß, 6. Robert Schmidt, 7. Nicole Fischer, 8. Sören Gehrmann, 9. Benjamin Weiß

Gatersleben

Gatersleben ist der einzige Seeland-Ortsteil, in dem es nicht genügend Kandidaten für den Ortschaftsrat gibt. Sieben Plätze sind frei, drei Bewerber aus zwei Gruppierungen – der CDU und der Wählergemeinschaft Gatersleben – treten an. Die BIG Seeland hat sich hier überraschend zurückgezogen.

CDU: 1. Ute Linemann, 2. Mathias Arend.

WGG: Jörg Erdmenger

Hoym

Sieben Plätze – 14 Bewerber aus drei unterschiedlichen Gruppen: Wählergemeinschaft Hoym, HoymZukunftZusammen und CDU.

CDU: 1. Tim Hase, 2. Uwe Hoffmann, 3. Carlo Scholz

WGH: 1. Marcel Bertram, 2. André Bormann, 3. Carsten Felsmann

HZZ: 1. Dieter Kienast, 2. Jana Dießner-Kießling, 3. Christin Tischendorf-Herm, 4. Sybille Przybille, 5. Christian Koch, 6. Frank Büchner, 7. Karin Hühnerjäger, 8. Yvonne Kienast