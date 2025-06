Ab Montag wird der Bahnübergang in Frose für ein knappes Vierteljahr gesperrt sein. Warum diese Maßnahme unumgänglich ist.

Der neue Bahnübergang in Frose nimmt schon Formen an. Mitte September soll er freigegeben werden.

Frose/MZ - Es ist erst wenige Wochen her, dass die Froser, die zu Arbeit, Schule, Arzt oder einfach nur zum Einkaufen nach Aschersleben fahren wollten, einen Umweg über Hoym in Kauf nehmen mussten. Doch das war nur ein Vorgeschmack. Denn ab Montag, 30. Juni, wird der Bahnübergang in Frose für ein knappes Vierteljahr dichtgemacht.