Seeland/MZ - „Die letzten Stunden am Dienstag waren sehr, sehr spannend“, resümiert Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos). Denn an diesem Tag, Punkt 18 Uhr, endete die Frist, in der sich Kandidaten für die Wahlen zum neuen Stadtrat im Seeland und für die sechs Ortschaftsräte in Friedrichsaue, Schadeleben, Frose, Nachterstedt, Gatersleben und Hoym bewerben konnten. Seine Mitarbeiterin sei an diesem Tag extra um 18 Uhr noch einmal zum Briefkasten am Nachterstedter Rathaus gegangen, damit auch alles rechtens zugehe und ja kein Bewerber die Frist schuldlos verpasse.

Was dabei auch den Bürgermeister überraschte: Bis dahin war keine Bewerbung der BIG Seeland eingegangen. Weder für den Stadt- noch den Gaterslebener Ortschaftsrat. Bei letzterem hätten sich nur drei Kandidaten beworben. Bei sieben verfügbaren Plätzen. „So einen Fall hatten wir auch noch nicht, da müssen wir erst einmal recherchieren“, meinte Käsebier, ob es vielleicht Nachwahlen geben müsse oder der alte Ortschaftsrat weiter tätig sei. Die eingegangenen Namenslisten wurden am Donnerstagabend im Wahlausschuss geprüft und bestätigt.

Antreten zur Wahl am 9. Juni werden mit der CDU und der Linken zwei Parteien und sechs Wählergemeinschaften, wobei sich die der beiden kleinsten Seelandorte Friedrichsaue und Schadeleben dieses Mal zusammengetan haben, um mehr Schlagkraft zu haben. Sie firmieren unter der Verschmelzung beider Namen als WG Frisch. Ebenfalls am Start ist mit einem Froser ein Einzelbewerber. Die AfD hat im Seeland keine Kandidaten gestellt.

CDU mit sieben Kandidaten

1. Tim Hase (OT Hoym), 2. Carlo Scholz (OT Hoym), 3. Daniel Berger (OT Schadeleben), 4. Udo Knauft (OT Schadeleben), 5. Michael Volta (OT Schadeleben), 6. Mathias Arend (OT Gatersleben), 7. Rainer Heuwold (OT Nachterstedt)

Die Linke mit einer Kandidatin

1. Doris Kiwel (OT Hoym)

Unabhängige Wählergemeinschaft Nachterstedt (UWG) mit acht Kandidaten:

1. Siegfried Hampe, 2. Uwe Bode, 3. Andreas Winter, 4. Christian Grossy, 5. Steffen Groß, 6. Robert Schmidt, 7. Nicole Fischer, 8. Sören Gehrmann

Wählergemeinschaft Friedrichsaue-Schadeleben (WG Frisch) mit acht Kandidaten:

1. Alfred Malecki (OT Schadeleben), 2. Dajana Jackisch (OT Friedrichsaue), 3. Sylvia Maier-Benecke (OT Schadeleben), 4. Kevin Saalmann (OT Schadeleben), 5. Sarah Schmidt (OT Friedrichsaue), 6. Beate Blaßfeld (OT Schadeleben), 7. Andreas Lindau (OT Schadeleben), 8. Matthias Brachvogel (OT Schadeleben)

Wählervereinigung Froser Bürger (WFB) mit acht Kandidaten:

1. Dieter Gleichner, 2. Thomas Senier, 3. Uwe Arendt, 4. Detlef Matysiak, 5. Sandra Strohkorb, 6. Tim Ackermann, 7. Jessica Bonk, 8. Sebastian Lehmann

HoymZukunftZusammen (HZZ) mit drei Kandidaten:

1. Dieter Kienast, 2. Jana Dießner-Kießling, 3. Frank Büchner

Wählergemeinschaft Hoym (WGH) mit drei Kandidaten:

1. Marcel Bertram, 2. André Bormann, 3. Carsten Felsmann

Wählergemeinschaft Gatersleben (WGG) mit einem Kandidaten:

Jörg Erdmenger

Einzelbewerber:

Norman Träger (OT Frose)