Aschersleben/Mehringen/MZ - Aschersleben hat Sommerferien – zumindest alle Schüler und Lehrer. Denn auch wenn die freien Wochen offiziell erst am Montag starten, muss doch seit heute schon niemand mehr die Schulbank drücken oder an der Tafel stehen. Die Zweitklässler in der Mehringer Grundschule haben genauso ihre Zeugnisse bekommen, wie die Siebtklässler in der Ascherslebener Burgschule – und dann: Ab in die Ferien! Sechs Wochen frei! Die Frage ist: Was macht man mit so viel Freizeit? Die MZ hat sich an der Burgschule in der Klasse 7a von Lehrerin Janine Freitag umgehört.

