Ein 20-Jähriger hat in Halle einen Mann auf die Straßenbahngleise gestoßen. Das Opfer wurde schwer verletzt, ein Helfer von dem Tatverdächtigen ebenfalls angegriffen.

Mann in Halle auf Straßenbahngleise gestoßen: 63-Jähriger schwer verletzt

Schwere Randale in der Innenstadt

Ein Mann wurde am Donnerstagmorgen in Halle auf Straßenbahngleise gestoßen.

Halle (Saale). – Am Donnerstagmorgen ist ein 63-Jähriger von einem 20-jährigen Mann in Halle auf die Straßenbahngleise gestoßen worden.

Bei dem Sturz auf die Gleise habe der 63-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Wie der MDR berichtet, erlitt der Mann einen Oberschenkelhalsbruch.

Mann in Halle schwer verletzt: Helfer angegriffen

Ein 35 Jahre alter Mann griff helfend ein, bekam jedoch einen Faustschlag ins Gesicht, so die Polizei. Der 20-jährige Tatverdächtige sei durch die Polizei am Hallmarkt gestellt worden. Zuvor habe er in einem Supermarkt gestohlen.

Auf seinem Weg durch die Talamtstraße habe der Tatverdächtige nach Polizeiangaben weitere Passanten gestoßen und gegen Fahrzeuge geschlagen.

Während der polizeilichen Maßnahmen und der Versorgung der Verletzten sei die Straßenbahnstrecke zwischen Marktplatz und Hallmarkt in beide Richtungen gesperrt worden.