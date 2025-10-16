Kinder proben in den Fereien an der Christlichen Grundschule in Aschersleben für das Musical „David und Goliath“. Wann und wo es aufgeführt wird.

Wer singt, hat keine Angst: Ascherslebener Grundschule wird in Ferien zur Musical-Werkstatt

Die Proben in der Christlichen Grundschule in Achersleben zum Musical laufen.

Aschersleben/MZ - Vorfreude liegt in der Luft. Es wird gesungen, gesprochen, wiederholt – denn am Wochenende soll alles nahezu perfekt laufen. Seit Tagen hallen Lieder und Stimmen durch die Räume der Christlichen Grundschule in Aschersleben. Eine Woche lang bereiten sich dort Kinder intensiv auf ihre beiden Auftritte vor. Das diesjährige Kindermusical trägt den Titel „David und Goliath“ und erzählt die weltbekannte biblische Geschichte vom Sieg des Schwächeren über den Stärkeren.