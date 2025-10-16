Die Weihnachtspyramide für den Dessauer Adventsmarkt wächst und wächst. Katze MiWau ist die jüngste Figur, die fertiggestellt wurde. Fuchs, Elster und viele andere stehen in den Startlöchern. Wie es weiter geht.

Neue Figur für Dessaus Weihnachtspyramide ist fertig - Wer im Dezember an die Seite von „Moppi“ rückt

Dessau/MZ. - Seit Dienstag hat Moppi seine Gefährtin wieder an der Seite. Katze MiWau sitzt im Schaufenster der Neustadtagentur in der Johannisstraße bei ihm. Endlich! Denn schließlich gehören sie zusammen, haben sie doch viele große und kleine Abenteuer gemeinsam erlebt und als Freunde des Sandmännchens die Herzen der kleinen Zuschauer im Sturm erobert.