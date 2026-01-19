Beim 9. Westdorfer Winter an der Wehr messen sich 18 Teilnehmer im Tannenbaumwerfen. Wer bei Männern, Frauen und Kindern gewinnt und warum das Dorf trotz Baustelle feiert.

Westdorf/MZ. - Wärmende Flammen lodern in einem Feuerkorb vor dem alten Pferdestall in Westdorf. Gemütlich stehen Menschen am Samstagabend in lockeren Runden zusammen. Sie reden und lachen, lassen sich warme Getränke und Würstchen vom Grill oder Waffeln und Crêpes schmecken. In einer Ecke des ehemaligen Pferdestalls steht sogar noch ein Weihnachtsbaum. Auch sonst sieht einiges von der Beleuchtung her nach Weihnachten aus. Die Feuerwehr hat zum 9. „Westdorfer Winter an der Wehr“ (WWW) eingeladen.