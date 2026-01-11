In Sachen Turnhallenneubau hat sich an der Burgschule in Aschersleben auch nach fast vier Jahren noch nichts getan. Was der Landkreis dazu sagt.

Wenn Euphorie auf Realität trifft: Warum Ascherslebener Burgschule noch keine neue Turnhalle hat

Die alte Turnhalle an der Burgschule in Aschersleben sollte schon lange einem Neubau gewichen sein.

Aschersleben/MZ - „An der Ascherslebener Burgschule entsteht mehr als nur eine Turnhalle“ titelte die MZ in der Ascherslebener Lokalausgabe. Das war im Mai 2022, und der damalige Oberbürgermeister Andreas Michelmann höchstselbst setzte noch seine Unterschrift unter den sogenannten Projektdurchführungsvertrag zwischen dem Landkreis und der Stadt. Alle waren guter Dinge und geradezu euphorisch, dass die über 100 Jahre alte und nicht mehr genutzte Sporthalle an der Burgschule Aschersleben bald abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden kann.