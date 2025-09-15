Lange Nacht der Kultur Wenn durch die Ascherslebener Stephanikirche „Zugabe!“-Rufe hallen
An 14 Orten in Aschersleben gibt es Musik, Vorträge, Ausstellungen und mehr. Wie die Lange Nacht der Kultur bei den Besuchern angekommen ist und wer die Stephanikirche zum Beben brachte.
15.09.2025, 08:15
Aschersleben/MZ - Viele Menschen sind an diesem Spätsommerabend in Aschersleben auf den Straßen. Kein alltägliches Bild. Doch wenn im September alljährlich zur „Langen Nacht der Kultur“ eingeladen wird, ist alles anders. Kostenlos können dann die Ascherslebener und ihre Gäste in Museen, Galerien und in das Funkhaus von Radio HBW – der Harz-Börde-Welle. Sie können unter freiem Himmel, in Kirchen oder im Kino Musikern lauschen.