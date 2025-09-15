An 14 Orten in Aschersleben gibt es Musik, Vorträge, Ausstellungen und mehr. Wie die Lange Nacht der Kultur bei den Besuchern angekommen ist und wer die Stephanikirche zum Beben brachte.

Drei kurze, gefeierte Konzerte gaben die aus Aschersleben stammenden Geschwister Geertje-Marie und Felix-Tillmann Groth in der Stephanikirche.

Aschersleben/MZ - Viele Menschen sind an diesem Spätsommerabend in Aschersleben auf den Straßen. Kein alltägliches Bild. Doch wenn im September alljährlich zur „Langen Nacht der Kultur“ eingeladen wird, ist alles anders. Kostenlos können dann die Ascherslebener und ihre Gäste in Museen, Galerien und in das Funkhaus von Radio HBW – der Harz-Börde-Welle. Sie können unter freiem Himmel, in Kirchen oder im Kino Musikern lauschen.