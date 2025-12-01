weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vorfreude im Advent: Weihnachtsmarkt und Wintermarkt sind in Aschersleben mit guten Besucherzahlen gestartet

Mit Lichtereinkauf, Feuerwerk, Weihnachts- und Wintermarkt ist am Wochenende in Aschersleben die Adventszeit eingeläutet worden. Die Besucher kamen in Scharen.

Von Aschersleben 01.12.2025, 08:15
Festliche und entspannte Stimmung am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende in Aschersleben.
Aschersleben/MZ - „Als ich hörte, wie mau der Weihnachtsmarkt in Magdeburg läuft, hatte ich schon Sorge, dass die Leute wegbleiben“, sagt Anja Sendler vom Glühweinstand, während sie die nächsten Tassen füllt. Die Sorge erweist sich zumindest am ersten Markt-Wochenende als unbegründet.