Bei der Weihnachtsbörse in der Alten Hobelei können Bedürftige aus Aschersleben sich und ihren Familien Wünsche erfüllen – vom Kuscheltier bis zum Wintermantel.

Weihnachtsbörse in Aschersleben – ein kleiner Wünscheerfüller in der Alten Hobelei

Weihnachtliche Dekoartikel gehören bei der Börse für Bedürftige in Aschersleben ebenso zum Sortiment wie beispielsweise Kleidungsstücke.

Aschersleben/MZ - Die Geschenke gehören ebenso zur Weihnachtszeit wie Leckereien und bunte Dekorationen. Doch vor allem in Zeiten steigender Kosten sind all diese Dinge nicht für jeden erschwinglich. Abhilfe schafft die jährlich stattfindende Weihnachtsbörse in der Alten Hobelei an der Magdeburger Straße. Dort können Inhaber eines Sozial- oder Familienpasses ebenso wie Senioren mit niedriger Rente auf Tischen, Kleiderständern und in Kisten stöbern.