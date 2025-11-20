Am Bahnhof in Zerbst ist am Mittwochabend, 19. November, ein junger Mann von einem Zug erfasst und getötet worden.

Tödlicher Unfall auf dem Bahnhof in Zerbst - Zug erfasst am Abend einen 20-jährigen Mann

Die Bahnstrecke Dessau - Magdeburg musste in der Nacht gesperrt werden.

Zerbst/Dessau/MZ - Am Bahnhof in Zerbst ist am Mittwochabend, 19. November, ein junger Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Das hat am Donnerstag die Polizeiinspektion Dessau mitgeteilt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich der 20-Jährige gegen 23 Uhr im Bereich der Bahngleise der Strecke Dessau – Magdeburg aufgehalten und wurde durch den Zug so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach Angaben der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 20-jährigen Mann aus Zerbst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur zweifelsfreien Identität der Person dauern an.

Die Bahnstrecke wurde im Zeitraum von 23.10 Uhr bis kurz nach 2 Uhr gesperrt.