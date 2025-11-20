140 Neubauten bundesweit geplant – Bitterfeld gehört jetzt dazu. 15 Millionen Euro aus Berlin sichern moderne Umkleiden, Hallen und Technik.

Wolfen/MZ. - Der Bund sorgt für Bewegung beim lange erwarteten Neubau des THW-Standorts Bitterfeld-Wolfen. Wie aus aktuellen Mitteilungen der Bundestagsabgeordneten Martin Kröber (SPD) und Sepp Müller (CDU) hervorgeht, stellt der Haushaltsausschuss im Bundeshaushalt 2026 insgesamt 15 Millionen Euro für das Projekt bereit. Damit ist die Finanzierung des neuen Gebäudekomplexes gesichert. Unklar ist indes noch, wo der Neubau entstehen soll.