Die Bauarbeiten an der alten Coswiger Schule am Schillerpark stehen unmittelbar bevor. Unternehmen stellt Pläne zur Wiederbelebung vor. Was es dort alles geben wird.

Daniel Kemp möchte der alten Grundschule am Schillerpark wieder Leben einhauchen.

Coswig/MZ. - Jetzt soll es losgehen: Das alte Coswiger Schulgebäude soll wiederbelebt werden. „Das Haus hat so viel Geschichte für die Coswiger. Viele sind hier zur Schule gegangen und haben Erinnerungen an das Gebäude“, erklärt Daniel Kemp im Mai. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kaufvertrag unter Dach und Fach, und Kemp – Coswiger CDU-Stadtrat und Geschäftsmann – spricht erstmals offen über die Pläne.