Mit Unterstützung vieler Coswiger Vereine und Unternehmer lädt die Stadt auch dieses Jahr zum dreitägigen Adventsmarkt ein. Was geplant ist und wo besinnlich gefeiert wird.

Wenn die dritte Kerze brennt - Was geplant ist

Ein Blick vom Rathausbalkon auf den Adventsmarkt im Jahr 2023, der noch auf dem Marktplatz stattfindet.

Coswig/MZ. - Die Coswiger haben sich das dritte Adventswochenende ohnehin in ihren Kalendern rot angestrichen. Seit Jahren schon ist es die dritte Kerze, die in der kleinen Stadt den Adventsmarkt markiert. Dieses Jahr findet dieser von Freitag, 12. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 14. Dezember, statt.