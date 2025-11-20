Die Klasse acht des Burgstadtgymnasiums Querfurt nimmt am Projekt „Medienklasse“ der MZ teil und hat Reporter der Lokalredaktion Merseburg eingeladen, über ihren Job zu erzählen. Wie diese ungewöhnliche Deutschstunde ablief.

Wenn Merseburger Lokalredakteure in den Unterricht kommen

Die achte Klasse des Burgstadtgymnasiums Querfurt beim Medienunterricht mit Redakteurinnen der Mitteldeutschen Zeitung.

Querfurt/MZ. - Die Zeitung ist auch etwas für junge Leser. Doch wie kann man sie davon überzeugen? Am besten im persönlichen Gespräch. Daher haben sich die Redakteurinnen Katrin Sieler und Diana Dünschel aus der MZ-Lokalredaktion Merseburg über eine Einladung ins Burgstadtgymnasium Querfurt gefreut.