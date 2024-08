Ein flächendeckender Stromausfall hat das Geschäftstreiben in Aschersleben am Donnerstagvormittag etwa eine halbe Stunde lang zum Erliegen gebracht. Wie die Händler in der Stadt reagiert haben.

Wegen Schäden an einem Kabel: Stromausfall legt Geschäftstreiben in Aschersleben kurzzeitig lahm

Aschersleben/MZ - Das Geschäftsleben in Aschersleben kommt am Donnerstagvormittag für rund eine halbe Stunde, in Randgebieten etwas länger, zum Erliegen. Stromausfall und damit Zwangspause für jene, die auf Computer und andere Technik angewiesen sind. Auch Internet und Telefon funktionieren bei vielen nicht wie gewohnt, und das in nahezu der gesamten Stadt.