Aschersleben/MZ/fge - Großflächiger Stromausfall am Donnerstagvormittag in Aschersleben. Gegen 11.30 Uhr gingen auf einmal die Lichter in den Verkaufsstellen in der Innenstadt aus und nichts ging mehr.

Gegen 11.50 Uhr schien der Strom wieder komplett anzuliegen, allerdings gab es mehrere Informationen über ein gestörtes Internet.

Welche Straßenzüge und Ortsteile betroffen waren bzw. sind, ist derzeit noch nicht klar. Ebenso gibt noch keine Informationen zur Ursache.