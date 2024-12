Aufgrund einer Erkrankung muss Schauspielerin Urte Blankenstein - alias Puppendoktor Pille - ihre beiden in Hoym geplanten Veranstaltungen absagen.

Wegen Krankheit: Puppendoktor Pille kann nicht in Hoym auftreten

Hoym/MZ - „Wir sind untröstlich, aber leider müssen unsere Veranstaltungen am Freitag in Hoym aus gesundheitlichen Gründen der Autorin abgesagt werden. Wir versuchen, diese im nächsten Jahr nachzuholen“, informiert Claudia Felsmann vom Hoymat-Verein.

Schauspielerin Urte Blankenstein wollte eigentlich am Vormittag als Puppendoktor Pille in Hoym die Kinder erfreuen und am Abend aus ihrer Biografie vorlesen. Beide Veranstaltungen müssen nun aus besagtem Grund ausfallen.