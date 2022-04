Was Kinderärzte in Aschersleben zu Infektionen mit dem RS-Virus sagen

Viele Kinder holen „verpasste“ Infektionen nach. Wir haben nachgefragt in Arztpraxen, im Ameos-Klinikum und in Kindergärten.

Aschersleben/MZ - Immer mehr kleine Kinder sind mit dem RS-Virus infiziert. Mit teils schweren Atemwegserkrankungen werden diese in Kliniken eingeliefert, von denen einige bereits an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Dies berichten Medien, wie auch die MZ am Mittwoch unter der Überschrift „Kinderkliniken am Limit“.