Aschersleben/MZ - Mammutohren zum Vernaschen, eine Schnitzeljagd durchs Museum, Musik und kalte Getränke, Kreatives für Kinder, Information und offene Türen ins Haus und zum lauschigen Hof: Im Ascherslebener Museum gab es am Donnerstag was zu feiern: Seit auf den Tag genau 70 Jahren befindet sich die Einrichtung an ihrem Standort am Marktplatz.