weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Außergewöhnlicher Weihnachtsbaum: Warum Familie Luther in Drohndorf Weihnachten unter dem Baum vom Vorjahr begeht

Außergewöhnlicher Weihnachtsbaum Warum Familie Luther in Drohndorf Weihnachten unter dem Baum vom Vorjahr begeht

In Drohndorf trotzt eine vier Meter hohe Colorado-Tanne dem Kalender und begleitet Familie Luther am Ende ein zweites Mal durch das Weihnachtsfest.

Von Katrin Wurm 25.12.2025, 08:45
Vertrocknet, aber noch im Nadelkleid: Marlen Luther schmückt den Weihnachtsbaum vom letzten Jahr erneut.
Vertrocknet, aber noch im Nadelkleid: Marlen Luther schmückt den Weihnachtsbaum vom letzten Jahr erneut. (Foto: Frank Gehrmann)

Drohndorf/MZ - Grün sind die Nadeln schon lange nicht mehr. Stattdessen trocken, spröde und einem zarten Ockerton – und dennoch erstaunlich standhaft. Denn die rund vier Meter hohe Colorado-Tanne im Weihnachtszimmer der Familie Luther hat sich zu einem waschechten Dauergast entwickelt – seit rund einem Jahr steht sie dort. „Das ist quasi unser vergessener Weihnachtsbaum“, sagen Marlen und Kai Luther lachend.