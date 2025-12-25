In Drohndorf trotzt eine vier Meter hohe Colorado-Tanne dem Kalender und begleitet Familie Luther am Ende ein zweites Mal durch das Weihnachtsfest.

Vertrocknet, aber noch im Nadelkleid: Marlen Luther schmückt den Weihnachtsbaum vom letzten Jahr erneut.

Drohndorf/MZ - Grün sind die Nadeln schon lange nicht mehr. Stattdessen trocken, spröde und einem zarten Ockerton – und dennoch erstaunlich standhaft. Denn die rund vier Meter hohe Colorado-Tanne im Weihnachtszimmer der Familie Luther hat sich zu einem waschechten Dauergast entwickelt – seit rund einem Jahr steht sie dort. „Das ist quasi unser vergessener Weihnachtsbaum“, sagen Marlen und Kai Luther lachend.