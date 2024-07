Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken: Der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz beringt in diesem Jahr zahlreichen Vogelnachwuchs. Was er dabei erlebt hat.

Aschersleben/Seeland/MZ - Auch an den kühlen Sommertagen kommt Uwe Nielitz schon einmal ins Schwitzen. Der Ascherslebener Ornithologe klettert zahlreiche steile Treppen hinauf, öffnet in verstaubten Kirchtürmen, auf Dachböden oder in Wassertürmen etliche Nistkästen, um den Vogelnachwuchs im Seeland, in Aschersleben und sogar in Cochstedt zu beringen. Und davon gibt es in diesem Jahr eine ganze Menge!