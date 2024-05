Die Brunnen in Aschersleben plätschern seit dieser Woche wieder. Nur am Kuntzebrunnen fließt kein Wasser. Welche Gründe das hat und wie viel Budget die Stadt für den Brunnenbetrieb hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Warum plätschern die Brunnen in der Stadt in diesem Jahr so spät?“, möchte ein MZ-Leser gern wissen. Seiner Meinung nach seien Hennebrunnen, Margarethenbrunnen, Holzmarktbrunnen und Kuntzebrunnen in den Jahren zuvor schon früher aus dem Winterschlaf geholt worden, um die Ascherslebener und Gäste mit ihren Wasserspielen zu erfreuen.