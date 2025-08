Der Australier Simon Sieradzki hat vor vier Jahren am Internationalen Sommeratelier teilgenommen. Wieso er nun nach Aschersleben zurückgekehrt ist.

Sommeratelier in guter Erinnerung behalten

Simon Sieradzki arbeitet bereits zum zweiten Mal in den Räumen der Kreativwerkstatt.

Aschersleben/MZ - Eigentlich könnte man meinen, Simon Sieradzki hätte von Aschersleben und von Deutschland erst einmal genug: Immerhin wurde ein früherer Aufenthalt hier von drei auf ganze zehn Monate verlängert. Und doch ist der australische Künstler seit Juni wieder in der Stadt an der Eine und begleitet seine Partnerin Clare Wohlnick, die am Internationalen Sommeratelier teilnimmt.