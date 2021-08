Neuste Werke werden in Aschersleben präsentiert

Aschersleben/MZ - Seit dem 22. Juni arbeiten vier Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers auf Zeit im Bildungszentrum Bestehornpark Aschersleben. Nina Stoelting aus Deutschland, Martin Daiber Luco aus Chile, Simon Sieradzki aus Australien und Gyeore Lee aus Südkorea sind diesmal die Teilnehmer des seit sieben Jahren von der Stadt Aschersleben organisierten Sommer-Atelier-Projektes.

Viel Interesse am Tag des offenen Ateliers

Erste fertige Arbeiten und eine Reihe gerade entstehender Werke der vier Künstlerinnen und Künstler konnten bereits im Rahmen des Tages des offenen Ateliers am 15. Juli von interessierten Besuchern in Augenschein genommen werden. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie viele interessierte Gästen nutzten die Gelegenheit der offenen Studiotüren, um den Künstlern im wahrsten Sinne des Wortes über die Schultern zu schauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und die Sommer-Atelier-Teilnehmer gaben gern Einblicke in ihren jeweiligen Schaffensprozess. Derzeit bereiten die vier Künstler gemeinsam mit den Organisatoren des Projektes die traditionelle Ausstellung vor. Die wird am 27. August eröffnet. Start ist an diesem Tag um 18.30 Uhr im Riegelbau des Bildungszentrums Bestehornpark in Aschersleben.

Schulkassen, die sich für die Arbeit der vier international renommierten Künstlerinnen und Künstler interessieren, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 03473/ 22511313 oder per E-Mail unter der Adresse Bestehornpark@aschersleben.de anzumelden.