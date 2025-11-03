weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Aufzeichnung des MDR: Warum Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme als Strafarbeit eine Bank streichen musste

Aufzeichnung des MDR Warum Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme als Strafarbeit eine Bank streichen musste

Ascherslebens OB Steffen Amme verliert bei der MDR-Sendung „Mach dich ran“ gegen Moderator Mario Richardt das Flugballduell. Welche Aufgabe er dann erfüllen musste.

Von Kerstin Beier 03.11.2025, 10:15
„Mach dich ran“-Moderator Mario Richardt liest OB Steffen Amme die Spielregeln vor.
„Mach dich ran“-Moderator Mario Richardt liest OB Steffen Amme die Spielregeln vor. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Schonmal einen Flugball geworfen? Scheinbar machen die Dinger ja, was sie wollen. Und so war die Aufgabe, für die Oberbürgermeister Steffen Amme gegen MDR-Moderator Mario Richardt antrat, gar nicht so leicht zu bewältigen.