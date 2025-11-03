In Sollnitz ist am Sonntagabend ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Mit Folgen.

Unfall in Sollnitz - Betrunkener Lkw-Fahrer fährt gegen Betonpfeiler und verletzt sich selbst

Dessau/MZ. - Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Sonntagabend, 2. November, einen Unfall verursacht und sich dabei selbst verletzt.

Der 73-jährige Mann hatte gegen 18.15 Uhr in Sollnitz die Mildenseer Straße in Richtung Mildensee befahren. Auf Höhe des Sollnitzer Sees kam er mit dem Daimler-Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler, der sich links neben der Straße befand.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille.

Da sich der Fahrer bei dem Aufprall verletzte, wurde er zur medizinischen Behandlung sowie zur Blutprobenentnahme durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden. Die Polizei in Dessau-Roßlau schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.