Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Waltherstraße fordert die Einsatzkräfte. In welche Richtung die Polizei ermittelt.

Unrat in einem Keller geht in Flammen auf

Zu einem Kellerbrand in der Weißenfelser Walterstraße kam es am Montagnachmittag.

Weißenfels - Zu einem Brand in der Waltherstraße in Weißenfels mussten Einsatzkräfte am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr ausrücken. Im Keller eines Mehrfamilienhauses stand Unrat in Flammen. Durch offene Türen breiteten sich Qualm und Rauchgase auch ins Treppenhaus des Gebäudes aus.