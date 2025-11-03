Ein 60-jähriger Audi-Fahrer ist am Montagmorgen, 3. November, bei einem Unfall in Sandersdorf schwer verletzt worden.

Sandersdorf/MZ. - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, zu dem es am Montag, 3. November, in Sandersdorf gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 60-Jähriger mit seinem Audi gegen 10 Uhr von einem Supermarktparkplatz aus die Straße der Neuen Zeit überquert und dabei einen erhöht gelegenen Grünstreifen passiert. Anschließend raste er in die Glasfassade einer Ladenzeile, ehe er nach mehreren Metern an einer Innenwand zum Stehen kam.

Durch den Aufprall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die hinzugekommene Mieterin der Räumlichkeiten erlitt einen Schock und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an.