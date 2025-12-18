15 Stationen können Spaziergänger am Sonnabend bei der ersten Auflage der Ascherslebener Lichterhöfe ansteuern. Dort erwartet sie ein vielfältiges Angebot an Weihnachtlichem.

Aschersleben/MZ - Phänomenal sei das, findet Jana Richter. Nachzulesen ist diese begeisterte Einschätzung im sozialen Netzwerk Facebook. Und sie ist berechtigt, denn an der ersten Auflage der Ascherslebener Lichterhöfe, die sie initiiert hat, werden 15 Familien und Einrichtungen beteiligt sein. Sie werden die Tore zu ihren Grundstücken am kommenden Sonnabend, 20. Dezember, für Adventsspaziergänger öffnen und stehen bereit, die Gäste zu verwöhnen.

Ab 16 Uhr ist jedermann eingeladen, sich bei einem vorweihnachtlichen Bummel durch die Innenstadt verzaubern zu lassen: vom Anblick leuchtender Kerzen, verlockenden Düften aus Pfannen und Kesseln, von Glühwein und Punsch, aber nicht zuletzt auch von kreativen Angeboten.

Die Stationen der Ascherslebener Lichterhöfe. (Grafik: MRM/Tobias Büttner)

Vorfreude bei den Akteuren

Die Resonanz auf ihren Aufruf im Frühherbst hat die Erwartungen der Neu-Ascherslebenerin bei weitem übertroffen. Sie hatte mit zehn Akteuren gerechnet, dass es nun 15 sind, hat Jana Richter doch überrascht. Und sie ist voller Vorfreude. Dieses Gefühl teilt sie mit den anderen Höfeöffnern, die auf der Facebookseite „Ascherslebener Lichterhöfe“ mit kleinen Filmbeiträgen und Posts schon einmal ein wenig Neugier wecken möchten.

Alle, die sich begeistern ließen von der Idee und nun mitmachen, haben sich etwas einfallen lassen. Im Hof Nummer 1 am Wilhelm-Külz-Platz 1 zum Beispiel hat Jana Richter selbst Hand angelegt, um ihr Grundstück festlich zu schmücken. Dort will sie die Gäste mit winterlichen Eintöpfen und Märchenkerzen verwöhnen. Stockbrot können Besucher Vor dem Wassertor 19/19a backen. Hausmusik wird Über dem Wasser 9 gespielt, in der Wilhelmstraße 21 bis 23 lockt ein Künstler-Adventsmarkt. Der Turmwächter erzählt am Burgplatz 4 Geschichten und Vor dem Hohen Tor 4 können die Jüngsten ein paar Runden auf dem Nostalgie-Karussell drehen.

Bei fünf Stempeln ein kleines Geschenk

Wer einmal dort in der Nähe ist, schaut vielleicht gleich noch bei den Kaffeemännern vorbei, die neben Spezialitäten aus der Bohne auch Suppe aus dem Kessel anbieten. Dies sind nur einige Beispiele, ein Flyer mit den einzelnen Stationen soll den Spaziergängern den Weg zu den Höfen weisen. Kinder bis zwölf Jahren können eine Stempelkarte mit fünf Stempeln in fünf Höfen füllen und diese im Museumshof beim Weihnachtsmann gegen ein kleines Geschenk eintauschen.

Die Initiatoren und Mitmacher hoffen nun auf regen Besuch, freuen sich auf ihre Gäste und eine friedliche, besinnliche Stimmung ohne viel Trubel. Und vielleicht, so Jana Richter, stellen auch die anderen Bewohner der Innenstadt von Aschersleben ein paar Kerzengläser vor ihre Türen, um noch mehr gute Stimmung zu erzeugen und das Anliegen der Aktion aktiv zu unterstützen.