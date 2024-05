Projekt an der Albert-Schweitzer-Schule Von Diskuswurf bis Gyros: Ascherslebener Schüler beschäftigen sich mit Griechenland und Olympia

Rund ums alte Griechenland und die Olympischen Spiele geht es in einem Projekt an der Ascherslebener Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“. In Gruppen werden landestypische Gerichte gekocht, Theater gespielt, Sport getrieben und mehr.