Ob Apfelmus kochen, Spiele bauen oder Müll sammeln – die Kinder und Jugendlichen der Pestalozzischule Aschersleben zeigen, wie spannend Nachhaltigkeit sein kann.

Aschersleben/MZ. - Konzentriert bewegt Neuntklässlerin Anna-Lena einen metallenen Haken rund um ein verwinkeltes Kupferrohr. Eckt sie an, gibt das Gerät ein Piepen von sich. Dieses Spiel, den „heißen Draht“, hat die Jugendliche gemeinsam mit ihren Mitschülern an der Pestalozzi-Förderschule während der zurückliegenden Nachhaltigkeitswoche gebastelt – aus alten Rohren. Außerdem haben sie Bilderrahmen aus leeren Paletten gefertigt, berichtet Anna-Lena. In ihrer Klasse stand das Thema Upcycling im Fokus.