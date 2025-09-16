Die Verkehrsfreigabe des neuen Froser Bahnübergangs verzögert sich bis Ende September. Die Bahn erläutert, warum das so ist.

Frose/MZ - Eigentlich sollte die Sperrung des Froser Bahnübergangs und die damit für Autofahrer einhergehende Umleitung über Hoym am Wochenende bereits Geschichte sein. Denn auf entsprechenden Informationsblättern der Deutschen Bahn war zunächst die Spanne vom 30. Juni bis 13. September als Sperrzeitraum angegeben. Der wurde zwischenzeitlich auf den 18. September ausgeweitet. Nun ist sogar vom 30. September die Rede, weshalb die Froser, die nach Aschersleben wollen, auch die kommenden zweieinhalb Wochen noch einen Umweg in Kauf nehmen müssen.