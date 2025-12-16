Die Krise bei der Altkleiderverwertung wirkt sich auch in Aschersleben aus. Der seit drei Jahren hier tätige Verwerter zieht sich zum Jahresende zurück. Wohin nun mit den Klamotten?

Verwerter zieht sich aus Aschersleben zurück: Altkleider-Container verschwinden noch im Dezember

Noch brauchbare Kleidung kann in Aschersleben künftig nicht mehr zum Altkleider-Container gebracht werden. Die Behälter verschwinden.

Aschersleben/MZ - Die Altkleider-Container, in denen noch brauchbare und wiederverwertbare Textilien gesammelt werden, wird es demnächst in Aschersleben nicht mehr geben. Der Entsorger aus Peine gibt den Standort auf und beräumt die Stellplätze zum 23. Dezember. 51 Container gibt es bisher an 36 Standorten in der Kernstadt und in den Ortsteilen.