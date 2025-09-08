Der HC Aschersleben startet mit einer Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane in die neue Regionalliga-Saison. Das Fehlen mehrerer Leistungsträger machte sich bemerkbar.

Verpatzter Start: Aschersleben Alligators gehen mit Heimniederlage in die neue Saison

Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Noah Balint am Ball, kassierten eine deutliche Heimniederlage zum Saisonstart.

Aschersleben/MZ - Das erste Saisonspiel ging in die Hose: Die Alligators kassierten am Samstagabend im Ballhaus eine empfindliche 24:34-Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane. Der personelle Aderlass war zu hoch. Dem HC Aschersleben fehlten zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland einige Akteure.