  4. Handball Regionalliga: Verpatzter Start: Aschersleben Alligators gehen mit Heimniederlage in die neue Saison

Der HC Aschersleben startet mit einer Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane in die neue Regionalliga-Saison. Das Fehlen mehrerer Leistungsträger machte sich bemerkbar.

Von Ingo Gutsche 08.09.2025, 12:15
Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Noah Balint am Ball, kassierten eine deutliche Heimniederlage zum Saisonstart.
Aschersleben/MZ - Das erste Saisonspiel ging in die Hose: Die Alligators kassierten am Samstagabend im Ballhaus eine empfindliche 24:34-Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane. Der personelle Aderlass war zu hoch. Dem HC Aschersleben fehlten zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland einige Akteure.