Aschersleben/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Aschersleben am Freitag, 3. Januar, gegen 10 Uhr auf die Autobahn A36 gerufen. Ein 77-jähriger Autofahrer war mit seinem Opel von Aschersleben in Richtung Bernburg unterwegs und wollte an der Abfahrt Güsten abfahren. Dort hatte der Rentner aus dem Salzlandkreis seine Geschwindigkeit wohl unterschätzt und fuhr geradeaus, statt in die Ausfahrt. „Er hat die Kurve nicht gekriegt“, umschrieb es Jennifer Gadkowski, Mitarbeiterin der Autobahnpolizei.

