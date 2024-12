Aschersleben/MZ - Den Samstagabend Anfang Dezember werden Alina Hinz und Rabia Lore Ekim wohl noch sehr lange in Erinnerung behalten: Die beiden 18-Jährigen sind eingeladen zur großen ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“. Dort sollen sie über ihr Engagement sprechen. Denn seit etwa zwei Jahren veranstalten die Abiturientinnen des Stephaneums Stadtführungen für Jugendliche zum jüdischen Leben in Aschersleben und Workshops in Schulklassen, die sich mit der Geschichte Anne Franks beschäftigen. Doch dann kommt am Abend der Gala alles anders als gedacht. Die beiden werden mit dem Sonderpreis „Ehrenherz“ ausgezeichnet. „Da waren wir ganz überrascht“, erzählt Rabia Lore Ekim.

