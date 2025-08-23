weather wolkig
  4. Gefragte Ware: Trend oder heiße Luft? Wie die Heißluftfritteuse auch in Aschersleben für Gesprächsstoff sorgt

Vor etwa einem Jahr ging der Boom los: Die Heißluftfritteuse eroberte den Markt. Auch Ascherslebener Händler berichten von starker Nachfrage, Buchhandlungen von wachsendem Interesse an Rezeptbüchern. Eine Spurensuche.

Von Katrin Wurm 23.08.2025, 14:00
Gefragte Ware: Anne Lentge führt bei Medimax häufig Kundengespräche zu den Airfryern. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Haben Sie schon eine? Oder kennen Sie jemanden, der nicht mehr ohne kann? Die Rede ist von Heißluftfritteusen, auch Airfryer genannt. Kaum ein Küchengerät sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff – ob beim Familienfrühstück, in der Mittagspause im Büro oder beim Plausch mit Freunden.