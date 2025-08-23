Vor etwa einem Jahr ging der Boom los: Die Heißluftfritteuse eroberte den Markt. Auch Ascherslebener Händler berichten von starker Nachfrage, Buchhandlungen von wachsendem Interesse an Rezeptbüchern. Eine Spurensuche.

Trend oder heiße Luft? Wie die Heißluftfritteuse auch in Aschersleben für Gesprächsstoff sorgt

Gefragte Ware: Anne Lentge führt bei Medimax häufig Kundengespräche zu den Airfryern.

Aschersleben/MZ - Haben Sie schon eine? Oder kennen Sie jemanden, der nicht mehr ohne kann? Die Rede ist von Heißluftfritteusen, auch Airfryer genannt. Kaum ein Küchengerät sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff – ob beim Familienfrühstück, in der Mittagspause im Büro oder beim Plausch mit Freunden.