Gefragte Ware Trend oder heiße Luft? Wie die Heißluftfritteuse auch in Aschersleben für Gesprächsstoff sorgt
Vor etwa einem Jahr ging der Boom los: Die Heißluftfritteuse eroberte den Markt. Auch Ascherslebener Händler berichten von starker Nachfrage, Buchhandlungen von wachsendem Interesse an Rezeptbüchern. Eine Spurensuche.
23.08.2025, 14:00
Aschersleben/MZ - Haben Sie schon eine? Oder kennen Sie jemanden, der nicht mehr ohne kann? Die Rede ist von Heißluftfritteusen, auch Airfryer genannt. Kaum ein Küchengerät sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff – ob beim Familienfrühstück, in der Mittagspause im Büro oder beim Plausch mit Freunden.