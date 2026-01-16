Mit einer Beschlussvorlage will die Stadt Aschersleben für Klarheit rund um die Trägerschaft für das Gymnasium Stephaneum sorgen. Im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss wird intensiv darüber diskutiert.

Trägerwechsel Ja oder Nein: Wie weiter mit dem Ascherslebener Gymnasium Stephaneum?

Die Frage nach der Trägerschaft des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum ist schon seit mehreren Jahren Gegenstand von Diskussionen.

Aschersleben/MZ - Die Debatte um die Trägerschaft des Stephaneums gehört in Aschersleben wohl zu den hitzigsten der vergangenen Jahre. 2023 scheiterte ein CDU-Antrag zur Übergabe der Trägerschaft von der Stadt an den Salzlandkreis, 2024 hatte die CDU/FDP-Fraktion mit ihrem Vorstoß Erfolg, Ende des vergangenen Jahres dann die Kehrtwende nach einem überraschenden Widab-Antrag: Im Stadtrat stimmte die Mehrheit der anwesenden Vertreter dafür, das Gymnasium doch in städtischer Trägerschaft zu behalten. Auch im jüngsten Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss gab das Thema wieder reichlich Diskussionsstoff.