Diskussion um Beschlussvorlage Trägerwechsel Ja oder Nein: Wie weiter mit dem Ascherslebener Gymnasium Stephaneum?

Mit einer Beschlussvorlage will die Stadt Aschersleben für Klarheit rund um die Trägerschaft für das Gymnasium Stephaneum sorgen. Im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss wird intensiv darüber diskutiert.

Von Anja Riske 16.01.2026, 10:15
Die Frage nach der Trägerschaft des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum ist schon seit mehreren Jahren Gegenstand von Diskussionen. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Die Debatte um die Trägerschaft des Stephaneums gehört in Aschersleben wohl zu den hitzigsten der vergangenen Jahre. 2023 scheiterte ein CDU-Antrag zur Übergabe der Trägerschaft von der Stadt an den Salzlandkreis, 2024 hatte die CDU/FDP-Fraktion mit ihrem Vorstoß Erfolg, Ende des vergangenen Jahres dann die Kehrtwende nach einem überraschenden Widab-Antrag: Im Stadtrat stimmte die Mehrheit der anwesenden Vertreter dafür, das Gymnasium doch in städtischer Trägerschaft zu behalten. Auch im jüngsten Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss gab das Thema wieder reichlich Diskussionsstoff.