Unfall Tödlicher Verkehrsunfall nahe Cochstedt: Pkw verunglückt auf Wirtschaftsweg
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Cochstedt. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Cochstedt/MZ/vmü. - Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Cochstedt. Die Feuerwehren aus Schneidlingen, Groß Börnecke und Cochstedt wurden gegen 13 Uhr alarmiert. Grund der Alarmierung war die Rettung einer im verunfallten Pkw eingeklemmten Person.