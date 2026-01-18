Unfall Tödlicher Verkehrsunfall nahe Cochstedt: Pkw verunglückt auf Wirtschaftsweg

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Cochstedt. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.