Ein Herz und eine Seele: Die Zwillingsschwestern Iris (re.) und Claudia Brümmer besuchen ihren Pino jeden Monat.

Aschersleben/MZ - Er ist weder ein berühmter Sänger noch ein Fußballstar – seinen eigenen Fanclub hat Pino aber trotzdem. Denn die Zwillingsschwestern Iris und Claudia Brümmer sind ganz vernarrt in den afrikanischen Zwergesel, der 2020 geboren wurde und seit 2021 im Zoo von Aschersleben lebt. In ihrer Heimatstadt Braunschweig haben die beiden Frauen Pino aufwachsen sehen, nach seinem Umzug in die etwa 100 Kilometer entfernte Eine-Stadt besuchen sie ihn weiterhin regelmäßig. „Mindestens einmal im Monat“, schätzt Iris Brümmer. Und ganz offensichtlich: Der hübsche, hellgraue Esel erkennt die beiden Frauen – und liebt sie ebenso.