Aschersleben/MZ. - Kann ein menschlicher Körper tatsächlich in 40 Tagen in einem Kokon zu Humus transformiert werden? Was ist danach forensisch noch nachweisbar? Dass die sogenannte Reerdigung funktioniert, ist aus den USA lange bekannt. In Deutschland hat sich die Firma Circulum Vitae aus Berlin unter der Marke „Meine Erde“ der neuen Bestattungsform verschrieben und ist in Aschersleben auf eine positive Resonanz gestoßen.