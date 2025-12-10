Infrastrukturpaket Streit ums Bundes-Sondervermögen: Wie sollen 12 Millionen Euro in Aschersleben ausgegeben werden?
Der Ascherslebener Stadtrat ringt um die beste Lösung, wie zwölf Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes am sinnvollsten eingesetzt werden können.
10.12.2025, 08:15
Aschersleben/MZ - Kaum kommt Geld in die Kasse, geht es auch schon los: Wie sollen die zusätzlichen Euros verwendet werden? Darüber entbrannte in der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Stadtrates eine heiße Diskussion.