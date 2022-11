In der Heerstraße in Neu Königsaue gibt es seit einem Jahr Probleme mit der Straßenbeleuchtung.

Neu Königsaue/MZ - In Neu Königsaue ist seit einem Jahr ein Straßenzug dunkel. Wer in der Heerstraße zwischen der früheren Gaststätte des Ortes in Richtung Agrargenossenschaft nachts noch einmal raus muss, sollte eine Taschenlampe in der Hand oder eine Stirnlampe auf dem Kopf haben, um nicht zu stolpern und sich zu verletzen.